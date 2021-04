Roma, contatti con Icardi ma l’attaccante aspetta la Juventus (Di lunedì 5 aprile 2021) Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere ancora in Italia, in particolar modo contatto con la Roma ma il calciatore aspetta la Juventus. L’avventura con la maglia del Psg è stata altalenante, l’argentino si è confermato un ottimo goleador ma ha bisogno di giocare con continuità. Il club francese è alla ricerca di un altro big per il reparto avanzato e lo spazio per Icardi rischia di chiudersi definitivamente. Per questo motivo sta provando ad anticipare i tempi per la prossima stagione ed è alla ricerca di una nuova squadra per dimostrare tutto il suo valore. Il futuro di Icardi Foto di Caroline Blumberg / AnsaMauro Icardi potrebbe tornare di nuovo in Italia. Impossibile pensare ad in ritorno all’Inter, da escludere anche la soluzione che porta al Milan, soprattutto ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 5 aprile 2021) Il futuro di Mauropotrebbe essere ancora in Italia, in particolar modo contatto con lama il calciatorela. L’avventura con la maglia del Psg è stata altalenante, l’argentino si è confermato un ottimo goleador ma ha bisogno di giocare con continuità. Il club francese è alla ricerca di un altro big per il reparto avanzato e lo spazio perrischia di chiudersi definitivamente. Per questo motivo sta provando ad anticipare i tempi per la prossima stagione ed è alla ricerca di una nuova squadra per dimostrare tutto il suo valore. Il futuro diFoto di Caroline Blumberg / AnsaMauropotrebbe tornare di nuovo in Italia. Impossibile pensare ad in ritorno all’Inter, da escludere anche la soluzione che porta al Milan, soprattutto ...

Advertising

libellula58 : RT @fattoquotidiano: Continuano le indagini della Procura di Roma su Walter Biot, il capitano di fregata arrestato per aver consegnato a un… - RavazzaniGuido : RT @FraNasato: @DiMarzio a Sky Sport: “Ilicic tentazione forte per il #Milan, Massara già ai tempi della Roma lo voleva. Già avviati contat… - Giuly0013 : RT @fattoquotidiano: Continuano le indagini della Procura di Roma su Walter Biot, il capitano di fregata arrestato per aver consegnato a un… - Giacomobacci2 : RT @FraNasato: @DiMarzio a Sky Sport: “Ilicic tentazione forte per il #Milan, Massara già ai tempi della Roma lo voleva. Già avviati contat… - OnlyPopPlease1 : RT @fattoquotidiano: Continuano le indagini della Procura di Roma su Walter Biot, il capitano di fregata arrestato per aver consegnato a un… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma contatti 56 casi nella giornata di oggi ...Montalto di Castro 3 a Civita Castellana 3 a Gradoli 3 a Tuscania 2 a Canepina 2 a Fabrica di Roma ... al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la ...

Covid: una particolare caratteristica rende alcuni individui immuni per natura ... direttore del Laboratorio di Genetica medica presso l'Università Tor Vergata di Roma. Lo ... nonostante avessero avuto contatti lunghi e prolungati con persone positive, non avessero mai contratto il ...

Roma, contatti con Icardi ma l’attaccante aspetta la Juventus CalcioWeb Vaccini nel Lazio, protestano fisioterapisti e igienisti privati: «Noi in prima linea, ma discriminati» Ad essere così discriminati sono pure i pazienti, fa notare una logopedista che ogni giorno lavora a contatto con bambini estremamente vulnerabili ...

Covid Marche, oggi 182 contagi: bollettino dati 5 aprile (Adnkronos) - Sono 182 i nuovi contagi di Coronavirus nelle Marche secondo i dati del bollettino di oggi, 5 aprile. Il Servizio Sanità della Regione, che da domani sarà in zona arancione, ha comunicat ...

...Montalto di Castro 3 a Civita Castellana 3 a Gradoli 3 a Tuscania 2 a Canepina 2 a Fabrica di... al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena deistretti, con la ...... direttore del Laboratorio di Genetica medica presso l'Università Tor Vergata di. Lo ... nonostante avessero avutolunghi e prolungati con persone positive, non avessero mai contratto il ...Ad essere così discriminati sono pure i pazienti, fa notare una logopedista che ogni giorno lavora a contatto con bambini estremamente vulnerabili ...(Adnkronos) - Sono 182 i nuovi contagi di Coronavirus nelle Marche secondo i dati del bollettino di oggi, 5 aprile. Il Servizio Sanità della Regione, che da domani sarà in zona arancione, ha comunicat ...