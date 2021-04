Rastelli e Zanetti post SPAL-Venezia

(Di lunedì 5 aprile 2021) Al Paolo Mazza di Ferrarapareggiano 1 a 1. All’iniziale vantaggio di Di Francesco ha subito riso Ceccaroni.Massimoe Paolohanno commentato la sfida. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto? Il tecnico dellaha usato queste parole per commentare il pareggio ottenuto in casa contro il: “Abbiamo fatto la gara che dovevamo fare. Sapevamo di affrontare una squadra molto forte che quest’anno sta facendo un campionato credo anche al di sopra di quelle che potevano essere le loro aspettative, meritatamente. Abbiamo cercato di contrapporci nel miglior modo possibile cercando di limitarli e creare quelle situazioni di gioco ...

Advertising

SerieBNewsCom : ?? #Spal e #Venezia non vanno oltre l'1-1, ma quanta sfortuna per gli uomini di #Zanetti: la cronaca ed il tabellin… -

Ultime Notizie dalla rete : Rastelli Zanetti

...pareggio consecutivo nella gestione, imbattibilità salva e anche se il calendario non è stato morbido (Cittadella, Chievo e Venezia in sequenza), l'1 - 1 contro la formazione disa ...All.: Massimo. A disp.: Thiam, Gomis, Spaltro, Viviani, Seck, Moro. Venezia (4 - 3 - 1 - 2)... All.: Paolo. A disp.: Pomini, Ferrarini, Molinaro, Cremonesi, Rossi, Bjarkason, Bocalon, ...Post SPAL-Venezia Rastelli e Zanetti hanno commentato la partita, finita 1 a 1. All'iniziale vantaggio di Di Francesco ha risposto Ceccaroni.Di Francesco segna il gol del vantaggio ma il pareggio ospite è immediato. Nella ripresa traversa e palo salvano Berisha. Prestazione con pochi squilli ...