PS5: nuova esclusiva totale di Remedy in arrivo secondo un noto leaker – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 5 aprile 2021) Un noto leaker afferma che PS5 potrà contare su una nuova esclusiva totale di Remedy, autori di Control, Alan Wake e non solo.. Remedy Entertainment, autore di Control e Alan Wake, sembra avere molta carne al fuoco. Il team finlandese ha infatti confermato recentemente di avere in produzione ben cinque giochi e, secondo le informazioni condivise da un noto leaker – Shpeshal Ed -, pare che una di queste sia un’esclusiva totale per console PlayStation, probabilmente PS5. Claire Bromley, Global External Producer presso PlayStation, ha recentemente condiviso vari annunci di lavoro presso Remedy tramite il proprio profilo LinkedIn. Inoltre, ha … Notizie ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 5 aprile 2021) Unafferma che PS5 potrà contare su unadi, autori di Control, Alan Wake e non solo..Entertainment, autore di Control e Alan Wake, sembra avere molta carne al fuoco. Il team finlandese ha infatti confermato recentemente di avere in produzione ben cinque giochi e,le informazioni condivise da un– Shpeshal Ed -, pare che una di queste sia un’perPlayStation, probabilmente PS5. Claire Bromley, Global External Producer presso PlayStation, ha recentemente condiviso vari annunci di lavoro pressotramite il proprio profilo LinkedIn. Inoltre, ha … Notizie ...

Advertising

sbolognesi : ?? on @YouTube: INIZIO LA NUOVA CARRIERA PS5 con QUESTA SQUADRA!! - FIFA 21 CARRIERA PS5 #1 - SteelRevel : RT @Multiplayerit: PS5: nuova esclusiva totale di Remedy in arrivo secondo un noto leaker - Asgard_Hydra : PS5: nuova esclusiva totale di Remedy in arrivo secondo un noto leaker - - Multiplayerit : PS5: nuova esclusiva totale di Remedy in arrivo secondo un noto leaker - xaidaCorp : RT @Cris1CS: #AssassinsCreedValhalla ?? #MordiOssa ??? #UnaNuovaInghilterra #Eivor #Norvegia ??? #Gameplay #PS5 #PS5Share ?? #YOUTUBEGAMINGCHA… -