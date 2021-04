Pascucci al Porticciolo – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 6 aprile 2021)alViale Traiano, 85 – 00054 Fiumicino –Tel. 06/65029204 Sito Internet: www.al.com Tipologia: pesce Prezzi: antipasti 24/28€, primi 23/30€, secondi 25/35€ Giorno di chiusura: Domenica sera; Lunedì OFFERTAConvince sempre di più la cucina di Gianfranco, grandissimo interprete dei prodotti offerti dal mare, e lo fa nel modo più difficile, affiancando a preparazioni ormai classiche realizzate in modo impeccabile, altre che osano in accostamenti inusuali e sempre riusciti, in grado di valorizzare senza mortificarla l’eccellente materia prima. Un cifra stilistica inconfondibile, fatta di sapiente uso delle erbe, che quest’anno abbiamo voluto provare nel percorso degustazione più completo “Come è profondo il mare…” che per 110 euro ...