Layne Staley | la solitudine dei numeri uno | Memories

(Di lunedì 5 aprile 2021) Il giorno in cuimuore insieme a lui non c’è anima viva. Alle sue spalle tante croci, tanto dolore e tanta musica. Ci sono gli Alice In Chains, la band che ha definito i contorni del grunge di Seattle insieme ai Nirvana, i Soundgarden, i Pearl Jam e tanti altri. Ci sono i Mad Season, c’è la superband Class Of ’99 con la quale ha registrato la cover di Another Brick In The Wall dei Pink Floyd. Una testimonianza straziante, visto che la fonetica diè continuo sbattere delle gengive in quella bocca rimasta senza denti e senza parole.muore il 5 aprile 2002, esattamente 8 anni dopo il suo collega Kurt Cobain. Il suo corpo rimane in silenzio eper due settimane. Alle sue spalle, dicevamo, tante croci. La prima nel 1998 quando la sua compagna ...