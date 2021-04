Juventus | i preferiti della dirigenza per sostituire Pirlo in caso di esonero

(Di lunedì 5 aprile 2021) Allenatore: è il preferito del club indi addio di Andrea. L’indiscrezione legata alla panchina bianconera Secondo quanto riportato da Sportmediaset, se ladovesse procedere con Andreafino al terminestagione (ma si considerasse comunque concluso il suo ciclo con o senza Champions), sarebbero due i nomi papabili per sostituirlo. PER TUTTE LE NOIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Il preferito sarebbe quello di Zinedine Zidane, sondato in più occasioni e che a Torino, dopo il suo passato da giocatore, potrebbe mettersi alla prova in un contesto diverso. L’altro allenatore che piace è Simone Inzaghi, già sul taccuino bianconero da diverse stagioni. Solamente rumors al momento, in attesa di conoscere l’epilogo dell’attuale ...

Muriel e Zapata stendono l'Udinese'. Corriere di Bergamo: 'L'uovo di Colombia. Difesa a quattro, tanta qualità, ma anche forza fisica. Escludendo un suicidio interista, per il finale di stagione, l'ob ...