In Serbia vaccinano anche gli stranieri. E si può scegliere fra Pfizer, Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca e Moderna (Di lunedì 5 aprile 2021) Dove fare il vaccino Covid? In Italia, ma non solo. La Serbia, infatti, sottopone alla vaccinazione anche gli stranieri con la possibilità di scegliere tra vaccini Pfizer, Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca e Moderna. A riferirlo è la stessa Ambasciata d’Italia a Belgrado. “Per vaccinarsi in Italia, tutti i connazionali regolarmente iscritti al Sistema Sanitario Nazionale potranno essere progressivamente inclusi nelle campagne di vaccinazione realizzate in Italia. Per aderire alle possibilità di vaccinazione in Serbia, dall’11 gennaio anche i cittadini stranieri (con o senza permesso di soggiorno), oltre a quelli serbi, possono esprimere il loro interesse per la vaccinazione contro ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 aprile 2021) Dove fare il vaccino Covid? In Italia, ma non solo. La, infatti, sottopone alla vaccinazioneglicon la possibilità ditra vacciniV,. A riferirlo è la stessa Ambasciata d’Italia a Belgrado. “Per vaccinarsi in Italia, tutti i connazionali regolarmente iscritti al Sistema Sanitario Nazionale potranno essere progressivamente inclusi nelle campagne di vaccinazione realizzate in Italia. Per aderire alle possibilità di vaccinazione in, dall’11 gennaioi cittadini(con o senza permesso di soggiorno), oltre a quelli serbi, possono esprimere il loro interesse per la vaccinazione contro ...

