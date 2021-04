Il Signore degli Anelli | una versione per la tv russa della trilogia ritrovata dopo 30 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 aprile 2021) Un adattamento televisivo russo de Ilche si pensava fosse andato perduto è stato riscoperto e pubblicato su YouTube la scorsa settimana. A raccontarlo è il Guardian. Per gli appassionati di Jrr Tolkien, il film per la tv è stato diffuso nel 1991 ed è basato su La compagnia dell’anello, il primo volumefamosa. Si tratta dell’unico adattamentofamosa saga che si ritiene sia stato realizzato in Unione Sovietica. Andato in onda oltre 10primaormai diventata celebre diretta da Peter Jackson, il film, intitolato Khraniteli, è rudimentale e decisamente “vecchio”: i costumi e le scenografie sono semplici e anche gli effetti speciali non possono certo competere con quelli del ...