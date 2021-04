Florenzi positivo al Covid La nota del Psg

(Di lunedì 5 aprile 2021) Alessandroè risulttaoal, lo ha comunicato il Psg attraverso i suoi canali ufficiali. “è stato messo in isolamento e sta rispettando il protocollo sanitario”. Suite au dernier test PCR Sars-Cov2, Alessandroest confirmé positif. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. Pour rappel, le joueur était à l’isolement depuis quelques jours par précaution. — Paris Saint-Germain (@PSG inside) April 5, 2021 Foto: Twitter ufficiale Psg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Dopo Marco Verratti, anche Alessandro. Il terzino del Psg èal Covid - 19, dopo l'ultimo tampone effettuato a Parigi, ne ha dato notizia il club.è stato testato dopo che venerdì il centrocampista abruzzese è ...Alessandroè risultatoal coronavirus. Lo ha confermato il Paris Saint - Germain sottolineando che il giocatore si trova in ...ROMA, 05 APR - Il Paris Saint Germain ha comunicato che dopo Marco Verratti anche Alessandro Florenzi è risultato positivo al tampone per il coronavirus. L'azzurro ed ex giocatore della Roma ...Il Coronavirus all’interno della Nazionale ha causato un altro positivo, stavolta è toccato ad Alessandro Florenzi. Il terzino, ex Roma è risultato positivo al tampone molecolare dopo esser stato ...