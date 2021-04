Denise Pipitone, il legale di Piera Maggio furioso: “Non vogliamo farlo” (Di lunedì 5 aprile 2021) “Non vogliamo sottoporci a un ricatto mediatico da parte della tv russa”. A dirlo è l’avvocato Giacomo Frazzitta, il legale che assiste Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone. All’Ansa Frazzitta ha dichiarato: “Se prima della trasmissione non ci faranno avere la documentazione relativa al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 5 aprile 2021) “Nonsottoporci a un ricatto mediatico da parte della tv russa”. A dirlo è l’avvocato Giacomo Frazzitta, ilche assiste, mamma di. All’Ansa Frazzitta ha dichiarato: “Se prima della trasmissione non ci faranno avere la documentazione relativa al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

