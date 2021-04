Covid | secondo anno di fila senza ‘fujienti’ a Madonna dell’Arco

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLe porte del santuario dellaa Sant’Anastasia (Napoli), sono state aperte alle tre in punto per ilconsecutivo solo per il priore, padre Alessio Romano, e non per le decine di migliaia di pellegrini, i cosiddettiche il lunedì in Albis accorrono nel luogo sacro. Il santuario, blindato dalle forze dell’ordine per effetto di un’ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è rimasto deserto, per la seconda volta in 570 anni di pellegrinaggi, per evitare assembramenti.quanto riferito dai vigili urbani, non ci sarebbero stati tentativi di forzare i posti di blocco, nè sarebbero stati vistiavvicinarsi alle zone interdette dall’ordinanza regionale. Il priore, nei ...