Covid | Pregliasco | “Abbiamo raggiunto un plateau della curva Possiamo sperare in una primavera migliore rispetto all’anno scorso”

(Di lunedì 5 aprile 2021) “Il dato evidenzia unsostanzialmente. Una situazione di stabilità con un miglioramento percentuale se andiamo a vedere i raffronti settimana per settimana. Dobbiamo stringere ancora i denti, ma spero che nel breve potremo rivedere unaun po’ più bellaa quanto nongià subito loanno”. Lo ha detto a Sky TG24 Fabrizio, virologo dell’Università degli Studi di Milano, che ospitetrasmissione ‘Buongiorno’ ha commentato i dati dei contagi, confidando in un miglioramento a breve L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

"Che ci siano delle varianti di Covid non deve stupire - si calcola ce ne possano essere 1200, di cui 400 sono sotto osservazione - ma neanche terrorizzare", commenta Fabrizio Pregliasco, virologo ... Cinque incontri e un convegno per formare gli amministratori di domani: tra gli ospiti degli incontri Carlo Cottarelli, Fabrizio Pregliasco e Tommaso Sacchi ...