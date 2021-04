Covid, in Abruzzo aumentano ricoveri, peggiora l'Aquilano (Di lunedì 5 aprile 2021) L'Aquila - Solo 19 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Ma sono emersi da un numero bassissimo di tamponi: 27. Negli ultimi sei mesi i laboratori regionali non erano mai scesi sotto quota mille test processati in 24 ore, ad eccezione dei giorni festivi durante il periodo natalizio, quando comunque il dato era sempre stato superiore a 200. E' risultato positivo il 70,37% dei campioni, una delle percentuali più alte di sempre, legata comunque al basso numero di test. Più significativi i dati di ieri: 438 nuovi casi, emersi da 4.999 tamponi (tasso positività 8,76%). Sette i decessi recenti, quattro oggi e tre ieri: il bilancio delle vittime sale a 2.173. In aumento i ricoveri, che passano dai 644 di sabato ai 666 di oggi. La situazione peggiora rapidamente nell'Aquilano (ieri 191 nuovi casi, ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 5 aprile 2021) L'Aquila - Solo 19 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in. Ma sono emersi da un numero bassissimo di tamponi: 27. Negli ultimi sei mesi i laboratori regionali non erano mai scesi sotto quota mille test processati in 24 ore, ad eccezione dei giorni festivi durante il periodo natalizio, quando comunque il dato era sempre stato superiore a 200. E' risultato positivo il 70,37% dei campioni, una delle percentuali più alte di sempre, legata comunque al basso numero di test. Più significativi i dati di ieri: 438 nuovi casi, emersi da 4.999 tamponi (tasso positività 8,76%). Sette i decessi recenti, quattro oggi e tre ieri: il bilancio delle vittime sale a 2.173. In aumento i, che passano dai 644 di sabato ai 666 di oggi. La situazionerapidamente nell'(ieri 191 nuovi casi, ...

Advertising

abruzzoweb : COVID: 180MILA STUDENTI ABRUZZESI PRONTI A TORNARE ALLE LEZIONI IN PRESENZA - abruzzoweb : ABRUZZO TORNA ARANCIONE CON “17 ZONE ROSSE”, COVID: DA OGGI ITALIA BICOLORE, LE REGOLE - abruzzoweb : COVID, PETROCCHI: “BATTAGLIA NON PUO’ ESSERE GESTITA DA ELITE, E’ UN’IMPRESA DI POPOLO” - abruzzoweb : COVID, REGIONE ABRUZZO AGGIORNA DATI SU TAMPONI: 300 IN PIU’ - abruzzoweb : COVID ITALIA, OGGI 10.680 POSITIVI E 296 VITTIME -