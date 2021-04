Cinema | Franceschini | “Censura abolita definitivamente”

(Di lunedì 5 aprile 2021) “latografica,superato quel sistema di controlli e interventi che consentiva ancora allo Stato di intervenire sulla libertà degli artisti”. Lo annuncia il ministro della Cultura, Dario, che ha firmato il decreto che istituisce la Commissione per la classificazione delle operetografiche presso la Direzione Generaledel Ministero della Cultura con il compito di verificare la corretta classificazione delle operetografiche da parte degli operatori. Un intervento ai sensi della Leggeche introduce il sistema di classificazione e superala possibilità dire le operetografiche: non ...

Abolita definitivamente la censura cinematografica. Franceschini firma il decreto, che istituisce la Commissione pe… - Dario Franceschini: 'Abolita definitivamente la censura cinematografica' - #Franceschini: 'abolita definitivamente la #censura cinematografica'. Finalmente buone notizie! - Dario Franceschini: 'Abolita definitivamente la censura cinematografica'

... così il Ministro della cultura, Dario Franceschini che ha firmato il decreto che istituisce la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche presso la Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura con il ...