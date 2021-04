Astrazeneca, l'Ema: nesso tra vaccino e casi di trombosi rare. A rischio donne under 50 (Di martedì 6 aprile 2021) Le verifiche di farmacosorveglianza su Astrazeneca procedono spedite e, rispetto alla settimana scorsa, ora Ema sta per compiere un passo in avanti. La settimana scorsa l?indicazione era... Leggi su ilmattino (Di martedì 6 aprile 2021) Le verifiche di farmacosorveglianza suprocedono spedite e, rispetto alla settimana scorsa, ora Ema sta per compiere un passo in avanti. La settimana scorsa l?indicazione era...

