Volley, Playoff A1 Femminile 2021: tabellone e accoppiamenti semifinali (Di domenica 4 aprile 2021) Proseguono i Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2021 di Volley: ecco il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali. Le migliori 12 squadre al termine della regular season 2020/2021 sono scese in campo per la fase finale della stagione ed ora sono rimaste in gara solamente quattro formazioni. La capolista Conegliano come da pronostico ha raggiunto agevolmente le semifinali, così come Novara e Scandicci, a cui è bastata gara-2. D’ora in poi le sfide saranno ancor più equilibrate, con le quattro squadre rimaste che si affronteranno al meglio delle tre partite per accedere alla finale. Ecco gli accoppiamenti delle semifinali. IL CALENDARIO E IL PROGRAMMA DELLE semifinali IL ... Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Proseguono iScudetto della Serie A1di: ecco ile glidelle. Le migliori 12 squadre al termine della regular season 2020/sono scese in campo per la fase finale della stagione ed ora sono rimaste in gara solamente quattro formazioni. La capolista Conegliano come da pronostico ha raggiunto agevolmente le, così come Novara e Scandicci, a cui è bastata gara-2. D’ora in poi le sfide saranno ancor più equilibrate, con le quattro squadre rimaste che si affronteranno al meglio delle tre partite per accedere alla finale. Ecco glidelle. IL CALENDARIO E IL PROGRAMMA DELLEIL ...

Advertising

0111_kaede : RT @pilloledivolley: Playoff 5° - 3ª giornata classifica ??: Milano aggancia Piacenza in vetta, Padova risale, Modena ancora senza vittorie… - 0111_kaede : RT @pilloledivolley: Playoff 5° - 3ª giornata: doppia vittoria al tie break nella domenica pasquale. Piacenza passa a Cisterna, Verona pieg… - syou12831475 : RT @pilloledivolley: Playoff 5° - 3ª giornata classifica ??: Milano aggancia Piacenza in vetta, Padova risale, Modena ancora senza vittorie… - tuttomonza : Volley femminile, Monza batte Chieri 3-1 e vola in semifinale scudetto. Ora c'è Novara #volley #volleyfemminile… - infoitsport : LIVE Civitanova-Trento 2-1 (25-27; 25-22; 25-17; 1-0), gara-3 semifinali Playoff Superlega 2021 volley: PUNTEGGIO i… -