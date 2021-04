Sollevamento pesi, Europei 2021: Bulgaria in trionfo nei 55 kg maschili con Angel Rusev, titolo di strappo per Lungu (Di domenica 4 aprile 2021) La seconda giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2021 di Sollevamento pesi si è aperta con la finale della categoria fino a 55 kg maschile, evento non presente nel programma dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021. A Mosca, la Bulgaria si è aggiudicata due medaglie d’oro ed una di bronzo con Angel Rusev, grande protagonista nella prima competizione maschile della rassegna con in palio un titolo continentale. Il bulgaro classe 2001, già campione europeo youth e junior in passato, ha migliorato il secondo posto di Batumi 2019 salendo sul gradino più alto del podio overall con una misura totale di 258 kg. Rusev, dopo aver chiuso la prova di strappo in terza posizione con 111 kg alzati all’ultimo ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) La seconda giornata di gara dei CampionatiSeniordisi è aperta con la finale della categoria fino a 55 kg maschile, evento non presente nel programma dei Giochi Olimpici di Tokyo. A Mosca, lasi è aggiudicata due medaglie d’oro ed una di bronzo con, grande protagonista nella prima competizione maschile della rassegna con in palio uncontinentale. Il bulgaro classe 2001, già campione europeo youth e junior in passato, ha migliorato il secondo posto di Batumi 2019 salendo sul gradino più alto del podio overall con una misura totale di 258 kg., dopo aver chiuso la prova diin terza posizione con 111 kg alzati all’ultimo ...

