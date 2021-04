Sinner perde in finale a Miami | a trionfare è Hurkacz

(Di domenica 4 aprile 2021) Una partita che lascia l'amaro in bocca per quanto visto nei due set delladel torneo di. Il 19enne italiano Jannikincontro il polacco, in un attoche ...

Una partita che lascia l'amaro in bocca per quanto visto nei due set della finale del torneo di Miami. Il 19enne italiano Jannikin finale contro il polacco Hurkacz, in un atto finale che si è giocato sul filo dei nervi, finito 7 - 6 6 - 4.sarebbe diventato il più giovane vincitore del torneo di Miami. ...Tennis: Jannikla finale del Miami ...... essere uno dei talenti emergenti del tennis mondiale e il futuro è tutto dalla sua Jannik Sinner non ce l'ha fatta. Il tennista di Sesto Pusteria ha perso in finale contro Hubert Hurkacz e deve ...Due ragazzi alla loro prima finale Masters 1000 in Florida: se vincesse Jannik sarebbe il primo teenager campione da Djokovic 14 anni ...