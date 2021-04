Sanitari No Vax ora si pentono. Il vaccino per salvarsi la paga (Di domenica 4 aprile 2021) Gabriele Laganà La svolta dopo l’approvazione del decreto legge n.44. I Sanitari contrari ai vaccini saranno sospesi o potranno rischiare il demansionamento Risulta particolarmente difficile trovare nel mondo un qualcosa che resti immutato per sempre. Anche le opinioni personali e ciò in cui si crede fermamente possono subire mutamenti, veloci ed imprevisti. Succede. Del resto i cambiamenti fanno parte del lungo e difficile percorso della vita. Capita, così, che anche i "no-vax" duri e puri o quelli non radicali ma che comunque temono per qualche motivo di farsi somministrare i vaccini anti-Covid cambino idea sull’iniezione. Qualcuno, forse, non perché convinto dalla scienza ma solo per difendere il posto di lavoro. Ora che rischiano la sospensione o il demansionamento, non pochi Sanitari no-vax pare che ci abbiano ripensato. Tanto che, ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 aprile 2021) Gabriele Laganà La svolta dopo l’approvazione del decreto legge n.44. Icontrari ai vaccini saranno sospesi o potranno rischiare il demansionamento Risulta particolarmente difficile trovare nel mondo un qualcosa che resti immutato per sempre. Anche le opinioni personali e ciò in cui si crede fermamente possono subire mutamenti, veloci ed imprevisti. Succede. Del resto i cambiamenti fanno parte del lungo e difficile percorso della vita. Capita, così, che anche i "no-vax" duri e puri o quelli non radicali ma che comunque temono per qualche motivo di farsi somministrare i vaccini anti-Covid cambino idea sull’iniezione. Qualcuno, forse, non perché convinto dalla scienza ma solo per difendere il posto di lavoro. Ora che rischiano la sospensione o il demansionamento, non pochino-vax pare che ci abbiano ripensato. Tanto che, ...

