Pordenone | Domizzi si presenta | «Emozionato per questa esperienza»

(Di domenica 4 aprile 2021) Maurizioparla alla vigilia della sua prima panchina con il: ecco le dichiarazioni del tecnico dei friulani Maurizio, neo tecnico del, ha parlato alla vigilia della gara contro la Virtus Entella che segnerà il suo esordio. EMOZIONE – «Credo e spero di sì, sono una persona normale, che vuole fare questo lavoro e sono felice di iniziarenuova. Per adesso c’è stato veramente poco tempo ed è stato vissuto da tutti di slancio, di nervi. Facciamo al meglio la partita di domani, poi faremo ulteriori valutazioni. Bisogna velocemente trovare l’equilibrio tra il non sentirsi troppo tranquilli e dire ok vinciamo la prossima, ma neanche pensarsi retrocessi. In mezzo c’è un mondo da colmare, a nostro favore». Leggi su Calcionews24.com

Promosso in prima squadra il tecnico della Primavera, l'ex Napoli e Udinese Maurizio Domizzi. Team in ritiro a Lignano. La decisione, nell'aria dopo il ko di Brescia, è maturata ieri mattina.