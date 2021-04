Masters 1000 Miami 2021: Jannik Sinner si arrende in finale, Hubert Hurkacz vince in Florida (Di domenica 4 aprile 2021) Hubert Hurkacz è il 18° vincitore nella storia del Masters 1000 di Miami. Il polacco batte con il punteggio di 7-6(4) 6-4 Jannik Sinner in quella che, per entrambi, è stata la prima finale a questo livello nella loro carriera. Un’ora e 43 minuti servono al giocatore nato a Wroclaw per avere ragione dell’altoatesino: è il primo uomo del suo Paese a vincere un Masters 1000, dopo che Jerzy Janowicz aveva sfiorato l’obiettivo a Parigi-Bercy nel 2012. Per entrambi decisa scalata nel ranking mondiale: il vincitore diventa numero 16 ATP, lo sconfitto numero 22. Come spesso accaduto nella settimana, Sinner parte a rilento, tentennando nel suo primo turno di battuta e concedendo, con un doppio ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021)è il 18° vincitore nella storia deldi. Il polacco batte con il punteggio di 7-6(4) 6-4in quella che, per entrambi, è stata la primaa questo livello nella loro carriera. Un’ora e 43 minuti servono al giocatore nato a Wroclaw per avere ragione dell’altoatesino: è il primo uomo del suo Paese are un, dopo che Jerzy Janowicz aveva sfiorato l’obiettivo a Parigi-Bercy nel 2012. Per entrambi decisa scalata nel ranking mondiale: il vincitore diventa numero 16 ATP, lo sconfitto numero 22. Come spesso accaduto nella settimana,parte a rilento, tentennando nel suo primo turno di battuta e concedendo, con un doppio ...

