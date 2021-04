Inter, venti di gloria per Lukaku: 'Ma senza squadra non sono nessuno' (Di domenica 4 aprile 2021) Quella di Romelu Lukaku è una storia di testa. Perché il Massiccio ha messo il timbro all'ulteriore allungo dell'Inter. Perché in quel pallone allontanato con una capocciata sull'ultimo assalto ... Leggi su gazzetta (Di domenica 4 aprile 2021) Quella di Romeluè una storia di testa. Perché il Massiccio ha messo il timbro all'ulteriore allungo dell'. Perché in quel pallone allontanato con una capocciata sull'ultimo assalto ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter venti Inter, venti di gloria per Lukaku: 'Ma senza squadra non sono nessuno' E, da vero leader, parla: "I miei gol? E' un bel momento per me, ho fatto una bella scelta venendo qui all'Inter. Ho visto il livello dei giocatori e dell'allenatore che ha fatto tanto per avermi, ...

Inter, passi da gigante verso lo scudetto ... ma il gruppo di Conte tornava a giocare insieme venti giorni dopo, tra rinvii per covid e ... E' l'Inter che è diversa, spietata. E pronta a punire le assenze. Perché in campo, Mihajlovic deve ...

