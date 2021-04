Incidente nella notte ad Albino, l’elisoccorso e due ragazzi feriti (Di domenica 4 aprile 2021) Poco dopo le 23, sabato notte, in un Incidente in via Pradella, ad Albino, sono rimasti feriti due giovani, un ragazzo e una ragazza. Stando a una prima ricostruzione il sinistro avrebbe coinvolto la sola vettura su cui viaggiavano i due ventenni, per uno dei quali si è mobilitato l’elisoccorso che l’ha portato agli Spedali Civili di Brescia. L’altro è invece stato soccorso dai sanitari dell’Areu ed è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul luogo dell’Incidente, oltre ai carabinieri della Compagnia di Clusone, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Bergamo. Leggi su bergamonews (Di domenica 4 aprile 2021) Poco dopo le 23, sabato, in unin via Pradella, ad, sono rimastidue giovani, un ragazzo e una ragazza. Stando a una prima ricostruzione il sinistro avrebbe coinvolto la sola vettura su cui viaggiavano i due ventenni, per uno dei quali si è mobilitatoche l’ha portato agli Spedali Civili di Brescia. L’altro è invece stato soccorso dai sanitari dell’Areu ed è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul luogo dell’, oltre ai carabinieri della Compagnia di Clusone, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Bergamo.

