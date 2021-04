Il personale del Parco Archeologico di Ercolano collabora con l’Università Vanvitelli (Di domenica 4 aprile 2021) Partecipazione e connessioni anche alla base della progettazione delle nuove divise: al lavoro insieme il personale del Parco Archeologico di Ercolano e gli studenti dell’Università Vanvitelli. Il Parco Archeologico di Ercolano, dopo la nuova veste dell’identità visiva, cambia “abito” anche al proprio personale e presenta le divise disegnate grazie alla progettazione congiunta con il Dipartimento di Architettura Leggi su 2anews (Di domenica 4 aprile 2021) Partecipazione e connessioni anche alla base della progettazione delle nuove divise: al lavoro insieme ildeldie gli studenti del. Ildi, dopo la nuova veste dell’identità visiva, cambia “abito” anche al proprioe presenta le divise disegnate grazie alla progettazione congiunta con il Dipartimento di Architettura

