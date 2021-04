“Genitori vs Influencer”, il 4 aprile debutta la nuova commedia di Sky con Fabio Volo e Giulia De Lellis: “Internet? Non ci vedo il male” (Di domenica 4 aprile 2021) Il 4 aprile debutterà su Sky la commedia “Genitori vs Influencer”, con protagonisti Fabio Volo e Ginevra Francesconi. Nel cast anche l’Influencer Giulia De Lellis, al debutto in un film. Le interviste ai protagonisti del film e alla regista Michela Andreozzi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Il 4debutterà su Sky lavs”, con protagonistie Ginevra Francesconi. Nel cast anche l’De, al debutto in un film. Le interviste ai protagonisti del film e alla regista Michela Andreozzi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : “Genitori vs Influencer”, il 4 aprile debutta la nuova commedia di Sky con Fabio Volo e Giulia De Lellis: “Internet… - stefanodonno75 : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Genitori Vs Influencer, Michela Andreozzi e Giulia... - heart_kandrakar : RT @VelvetMagIta: Genitori Vs Influencer, #FabioVolo senza filtri su #GiuliaDeLellis: “Lavorare con lei è piacevole” #VelvetMag #Velvet ht… - AlbaChi60690751 : RT @pabaldini: #MarilynMagazine #MM @Corriere @pabaldini #DigitalEdition #GenitoriVsInfluencer #FabioVolo #GiuliaDeLellis 'Gli influencer?… - MovieTrainercom : Buongiorno e Buona Pasqua! #GenitorivsInfluencer, il nuovo film di #MichelaAndreozzi, con #FabioVolo… -