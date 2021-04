Cuadrado ci prova. Kulusevski e Danilo, che errori (Di domenica 4 aprile 2021) SZCZESNY 5. L'insicurezza che non ti aspetti: non impeccabile sull'1 - 1, quando respinge troppo centrale su Mandragora, poi colpevolmente beffato sul suo palo da Sanabria. Riscatto solo parziale con ... Leggi su quotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) SZCZESNY 5. L'insicurezza che non ti aspetti: non impeccabile sull'1 - 1, quando respinge troppo centrale su Mandragora, poi colpevolmente beffato sul suo palo da Sanabria. Riscatto solo parziale con ...

Ultime Notizie dalla rete : Cuadrado prova Cuadrado ci prova. Kulusevski e Danilo, che errori CUADRADO 6. Avvio in salita con Ansaldi e Mandragora che spesso gli scappano, poi si riabilita con un paio di affondi dei suoi conditi da cross d'autore. DE LIGT 5,5. Soffre Belotti. E sul 2 - 1 non ...

Pagelle Torino - Juve, Sanabria show, Ronaldo salva Pirlo ... nel finale salva con un riflesso straordinario su Sanabria Cuadrado 5,5 Buone idee ma viaggia col ...5 Parte forte, poi perde il duello con Rincon, ci prova con un bel tiro (palo) nel finale Chiesa 6,5 ...

Cuadrado ci prova. Kulusevski e Danilo, che errori Quotidiano.net LIVE TJ - TORINO-JUVENTUS 2-2 - Pari dall'amaro sapore della sconfitta, Ronaldo salva la Juve E' un pareggio dall'amaro sapore della sconfitta, la Juventus prende gol a freddo al 1' da Sanabria e reagisce col contagocce. Il lampo è di Ronaldo, che ad una decina di minuti ...

Serie A, Torino-Juve 2-2: doppietta di Sanabria, CR7 "salva" Pirlo La Juve archivia il derby della Mole con un pareggio che complica i piani Champions di Pirlo. Nella 29.ma giornata di Serie A i bianconeri non vanno oltre il 2-2 col Torino, subiscono il sorpasso dell ...

