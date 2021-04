Cagliari | Nainggolan | “È dura | classifica difficile Soffro come i tifosi per questa maglia…”

(Di domenica 4 aprile 2021) Radjanon ci sta e non si arrende. Neppure dopo l'ennesima sconfitta del suo. I sardi hanno perso ancora, in casa, contro il Verona. Eppure, il Ninja guarda avanti e prova a caricare l'ambiente nonostante le tante difficoltà.: "Momentoper la maglia"caption id="attachment 1116863" align="alignnone" width="690"(getty images)/caption"Era una gara, importante, l'ha vinta l'Hellas Verona con un tiro e un gol ad inizio ripresa", ha dettoriporta il sito ufficiale del. "Andiamo avanti sapendo che serve qualcosa in più per tirarci fuori". "Laè sempre più ...

Una sconfitta pesante, la terza consecutiva in campionato, che mette sempre più in salita la strada delverso l' obiettivo salvezza . Parole chiare quelle di Radja, che dopo il ko interno 2 - 0 contro il Verona nella 29giornata di Serie A ha usato toni forti per commentare il ......del match: Alessio Cragno; Diego Godín, Ragnar Klavan (dal 16 st Gastón Pereiro), Charalampos Lykogiannis (dal 17 st Kwadwo Asamoah), Daniele Rugani, Gabriele Zappa, Radja, João ...Una sconfitta pesante, la terza consecutiva in campionato, che mette sempre più in salita la strada del Cagliari verso l'obiettivo salvezza. Parole chiare quelle di Radja Nainggolan, che dopo il ...La partita del Cagliari del primo tempo è un po’ un mistero : dovrebbe ... schierato a sorpresa al centro dell’attacco, e a Nainggolan. Più corale il gioco di Juric: il Verona palleggia, scambia e ...