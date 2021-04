Amici 2021, Celentano al veleno contro De Martino “hai fatto bene a non fare il ballerino”, gelo in studio (Di domenica 4 aprile 2021) Amici piace e questo non è un mistero dai numeri che raccoglie sia nel day time che nel serale del sabato. Piacciono i ragazzi, alcuni dei quali sono davvero bravissimi, piacciono gli insegnanti e anche gli scontri che avvengono tra di loro e piace tantissimo la conduzione di Maria De Filippi, asciutta, severa ma, nello stesso tempo, anche incredibilmente accogliente. Lei sa come valorizzare sia i ragazzi, che i maestri, tranne qualche litigata e qualche frecciata alla Celentano, sia i giudici dei quali, ogni anno, ne va fiera. Quest’anno in giura Emanuele Filiberto, Stash dei Colors e Stefano De Martino che non andava daccordo con la Celentano quando era un allievo e non va daccordo ora che è un giurato e che di carriera ne ha fatta. Lo scontro tra la Celentano e De ... Leggi su baritalianews (Di domenica 4 aprile 2021)piace e questo non è un mistero dai numeri che raccoglie sia nel day time che nel serale del sabato. Piacciono i ragazzi, alcuni dei quali sono davvero bravissimi, piacciono gli insegnanti e anche gli scontri che avvengono tra di loro e piace tantissimo la conduzione di Maria De Filippi, asciutta, severa ma, nello stesso tempo, anche incredibilmente accogliente. Lei sa come valorizzare sia i ragazzi, che i maestri, tranne qualche litigata e qualche frecciata alla, sia i giudici dei quali, ogni anno, ne va fiera. Quest’anno in giura Emanuele Filiberto, Stash dei Colors e Stefano Deche non andava daccordo con laquando era un allievo e non va daccordo ora che è un giurato e che di carriera ne ha fatta. Lo stra lae De ...

