Vaccino Astrazeneca | sospeso temporaneamente l' uso | ecco dove

ladyonorato : L’Olanda ha sospeso la somministrazione del vaccino #Astrazeneca sotto i 60 anni. - MediasetTgcom24 : L'Olanda sospende il vaccino di AstraZeneca per tutti #covid - Agenzia_Ansa : I Paesi Bassi sospendono temporaneamente la vaccinazione delle persone di età inferiore ai 60 anni con il vaccino A… - 12qbert : RT @agambella: L'Olanda ha sospeso l'uso del vaccino AstraZeneca per tutti, non soltanto sotto una certa età. La motivazione è 'per evitare… - alportog : RT @giangoSGV: Regno Unito, dopo il vaccino 704 morti. Ma la percentuale è molto più bassa dei decessi per Covid -

L'Olanda ha sospeso temporaneamente l'uso del vaccino Astrazeneca per tutte le età per evitare uno spreco di dosi: lo riporta il quotidiano nazionale De Telegraaf. La decisione giunge all'indomani dell'annuncio di sospendere l'uso del siero per gli under 60 in attesa di chiarire se vi sia un nesso causale fra vaccini e casi di trombosi. Lo stop fino al 7 aprile.