(Di sabato 3 aprile 2021) Sconfitta in trasferta per l'sul campo della forte Atalanta. È finita 3-2 la sfida del Gewiss Stadium di Bergamo valida per la 29^ giornata di Serie A. Al termine della sfida il tecnico bianconero Lucaha parlato ai microfoni diTv: "Partita difficile. In entrambi i tempi l'Atalanta ha fatto valere le sue qualità tecniche, fisiche e atletiche, hanno spinto molto sull'acceleratore ma direi che anche se in modi diversi, abbiamo trovato il modo di rispondere a questa grande forza dell'Atalanta in entrambe le frazioni. Soprattutto nella prima parte della gara abbiamo fatto più errori di quello che fosse lecito aspettarsi ma va anche detto che di fronte ad una grande pressione dell'avversario, qualcuno ha poi trovato il coraggio di forzare la giocata e questo ha cambiato un po' la gestione della palla. Non ...

Advertising

ItaSportPress : Udinese, Gotti: 'Non sono contento di aver perso e di aver subito l'avversario' - - infoitsport : Gotti:' Va dato merito all'avversario che abbiamo incontrato' | Udinese Blog - infoitsport : Udinese, Gotti: 'Non sono contento, troppi errori' - infoitsport : Udinese, Gotti: 'Atalanta forte, ma abbiamo risposto' - infoitsport : LIVE TMW - Udinese, a breve la conferenza stampa di mister Gotti -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Gotti

All.:. Vittoria di marca colombiana per l'Atalanta di Gasperini che batte l'grazie a una doppietta di Muriel e una rete di Zapata. Gli ospiti hanno tenuto viva la gara grazie a Pereyra ...All.:. Vittoria di marca colombiana per l'Atalanta di Gasperini che batte l'grazie a una doppietta di Muriel e una rete di Zapata. Gli ospiti hanno tenuto viva la gara grazie a Pereyra ...Gotti ne ha visto abbastanza e decide per un doppio cambio: dentro Llorente per Okaka e Stryger Larsen per Zeegelaar, ma non c’è nessuna iniezione nel motore di un’udinese che continua a ...Atalanta-Udinese, le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria 3-2: «Di fronte c’era una squadra di valore che ha dimostrato bravura nello sfruttare le uniche due situazioni». Gotti rende onore ...