Tancredi, chi è il cantante di Amici: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram (Di sabato 3 aprile 2021) Chi è Tancredi, il cantante di Amici 2021: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere. Tancredi, all’anagrafe Tancredi Cantù Rajnoldi è un cantante e cantautore rap milanese e concorrente del serale di Amici 2021. E’ entrato nella scuola di Maria De Filippi poco prima dell’inizio del serale supportato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 3 aprile 2021) Chi è, ildi2021: età,, curiosità e tutto quello che c’è da sapere., all’anagrafeCantù Rajnoldi è une cantautore rap milanese e concorrente del serale di2021. E’ entrato nella scuola di Maria De Filippi poco prima dell’inizio del serale supportato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

_AccioIdols : RT @Simone46646209: Tancredi ultimo tra i cantanti e terzultimo nella generale è ILLEGALE! ??????? Chi vota dovrebbe avere un minimo di buon… - Gio_Ferrante3 : RT @fvnzioniamo: aka7 ci ha regalato anche i dieci secondi di screentime di tancredi chi come lui - cosaishere : voi che discutete di chi difende tancredi e poi ci sono io che coma al solito non capisco ??????? - chiars68804162 : Raga se qualcuno sa chi aveva messo in giro le foto della presunta ragazza di Tancredi potrebbe dirmelo? #Amici20 - _beamoony : RT @fvnzioniamo: aka7 ci ha regalato anche i dieci secondi di screentime di tancredi chi come lui -