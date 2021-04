Sassuolo-Roma 2-2 La diretta: La difesa dorme, pareggia Raspadori (Di sabato 3 aprile 2021) 40' st Colossale dormita di Karsdorp e Cristante che permettono a Raspadori di addomesticare un pallone che arriva dalla destra e di girarlo alle spalle di Pau Lopez per il 2-238' st... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 3 aprile 2021) 40' st Colossale dormita di Karsdorp e Cristante che permettono adi addomesticare un pallone che arriva dalla destra e di girarlo alle spalle di Pau Lopez per il 2-238' st...

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Il #Sassuolo esclude 'in via prudenziale' i nazionali italiani dalla partita contro la Roma di questo sab… - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Sassuolo 0-1 Roma Lazio 0-0 Spezia Atalanta 2-1 Udinese Napoli 3-1 Crotone Genoa 1-1 Fiorentin… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Atalanta 2-1 Udinese Benevento 1-0 Parma Cagliari 0-0 Verona Genoa 1-1 Fiorentina Lazio 0-0 Spezia Na… - klaus1973_2014 : RT @Gazzetta_it: Gol! Sassuolo - Roma 2-2, rete di Raspadori G. (SAS) - anteneh_berhane : RT @CarolRadull: Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4pm Geno… -