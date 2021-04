Previsioni Ue: in Italia a luglio 57,14% di vaccinati, immunità di gregge solo per Malta e Danimarca (Di sabato 3 aprile 2021) Europa a rilento sui vaccini. E anche l’Italia. Nonostante i buoni propositi del generale Figliuolo. E’ già un miraggio – scrive il Messaggero -l’obiettivo di vaccinare il 70% degli europei entro luglio. La smentita della previsione si trova nero su bianco in un documento interno condiviso fra i rappresentanti degli Stati membri. Entro giugno vaccinati solo la metà degli europei “Secondo le proiezioni – scrive il Messaggero – contenute in una bozza circolata appena prima di Pasqua durante l’ultimo Coreper – la riunione a porte chiuse dei rappresentanti permanenti dei governi a Bruxelles – e diffuse da Bloomberg, solo il 55% dei cittadini Ue sarà vaccinato entro giugno, cioè entro la fine del trimestre appena iniziato. Malta (93,1%) e Danimarca (quasi 80%) sono gli ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 aprile 2021) Europa a rilento sui vaccini. E anche l’. Nonostante i buoni propositi del generale Figliuolo. E’ già un miraggio – scrive il Messaggero -l’obiettivo di vaccinare il 70% degli europei entro. La smentita della previsione si trova nero su bianco in un documento interno condiviso fra i rappresentanti degli Stati membri. Entro giugnola metà degli europei “Secondo le proiezioni – scrive il Messaggero – contenute in una bozza circolata appena prima di Pasqua durante l’ultimo Coreper – la riunione a porte chiuse dei rappresentanti permanenti dei governi a Bruxelles – e diffuse da Bloomberg,il 55% dei cittadini Ue sarà vaccinato entro giugno, cioè entro la fine del trimestre appena iniziato.(93,1%) e(quasi 80%) sono gli ...

