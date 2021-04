Pellegrini trionfa agli Assoluti: ora testa alle Olimpiadi (Di sabato 3 aprile 2021) Federica Pellegrini si prende il pass olimpico travolgendo gli avversari agli Assoluti. Per la nuotatrice è il 129esimo titolo italiano Per Federica Pellegrini si aprono le porte del quinto campionato olimpico. La nuotatrice azzurra eguaglia Phelps e prepara le valigie per Tokyo. “Non sono stati dei mesi semplici; c’era tanto lavoro da fare; m’era mancato un decimo nei 100, quel decimo ed era già fatta; invece… Invece così è ancora meglio, perché me la sono guadagnata nella mia gara”. Tokyo non è più un miraggio per la Pellegrini, che riemerge dalle acque mostrando la mano aperta ad indicare il numero cinque. Cinque come le Olimpiadi alle quali avrà partecipato. Il suo tempo agli Assoluti di ... Leggi su zon (Di sabato 3 aprile 2021) Federicasi prende il pass olimpico travolgendo gli avversari. Per la nuotatrice è il 129esimo titolo italiano Per Federicasi aprono le porte del quinto campionato olimpico. La nuotatrice azzurra egua Phelps e prepara le valigie per Tokyo. “Non sono stati dei mesi semplici; c’era tanto lavoro da fare; m’era mancato un decimo nei 100, quel decimo ed era già fatta; invece… Invece così è ancora meglio, perché me la sono guadagnata nella mia gara”. Tokyo non è più un miraggio per la, che riemerge dacque mostrando la mano aperta ad indicare il numero cinque. Cinque come lequali avrà partecipato. Il suo tempodi ...

Advertising

raffaellapaita : Meravigliosa notizia! Federica #Pellegrini trionfa agli Assoluti nei 200 stile libero e si qualifica per l’Olimpiad… - vendicativa69 : RT @raffaellapaita: Meravigliosa notizia! Federica #Pellegrini trionfa agli Assoluti nei 200 stile libero e si qualifica per l’Olimpiadi di… - Sadachbia18 : RT @raffaellapaita: Meravigliosa notizia! Federica #Pellegrini trionfa agli Assoluti nei 200 stile libero e si qualifica per l’Olimpiadi di… - SaiuGraziano : RT @raffaellapaita: Meravigliosa notizia! Federica #Pellegrini trionfa agli Assoluti nei 200 stile libero e si qualifica per l’Olimpiadi di… - EzioMorassutti : RT @raffaellapaita: Meravigliosa notizia! Federica #Pellegrini trionfa agli Assoluti nei 200 stile libero e si qualifica per l’Olimpiadi di… -