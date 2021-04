Pd | Marcucci | ‘spero che con vertici M5S si sia parlato di soldi a imprese e di ius culturae’

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) –che nei colloqui al vertice tra 5 stelle e Partito Democratico ci sia stato anche il tempo di parlare deinecessari per aiutare lea resistere, con un nuovo, consistente scostamento di bilancio da dare immediatamente. Spero anche si sia concordata la strategia parlamentare per far approvare lo ius soli, o meglio lo ius culturae. Non abbiamo più bisogno di parole e di slogan, se è una priorità come enunciato dal segretario si deve essere conseguenti!”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il senatore Pd Andrea. L'articolo CalcioWeb.