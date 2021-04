Pasqua in zona rossa, ecco le regole da rispettare (Di sabato 3 aprile 2021) Pasqua in zona rossa: per il 3, 4 e 5 aprile il nuovo decreto prevede che l’Italia sia tutta in zona rossa, come a Natale. ecco le regole previste nei tre giorni di festività di Pasqua. – ATTIVITÀ MOTORIA E SPORT – Non si può circolare neanche all’interno del proprio Comune. E’ invece sempre possibile svolgere attività motoria, ma solo in prossimità della propria abitazione, e attività sportiva all’aperto in forma individuale. – VISITE AD AMICI – Nonostante in generale sia vietato nelle zone rosse, nel weekend di Pasqua è consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi). – SECONDE CASE – E’ possibile raggiungere le seconde case, a patto che non ... Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 3 aprile 2021)in: per il 3, 4 e 5 aprile il nuovo decreto prevede che l’Italia sia tutta in, come a Natale.lepreviste nei tre giorni di festività di. – ATTIVITÀ MOTORIA E SPORT – Non si può circolare neanche all’interno del proprio Comune. E’ invece sempre possibile svolgere attività motoria, ma solo in prossimità della propria abitazione, e attività sportiva all’aperto in forma individuale. – VISITE AD AMICI – Nonostante in generale sia vietato nelle zone rosse, nel weekend diè consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi). – SECONDE CASE – E’ possibile raggiungere le seconde case, a patto che non ...

Zona rossa Pasqua, dove posso andare? Amici, spostamenti (limite di 2 adulti), partner: le regole Scarica il modulo per l'autocertificazione Oggi, a Pasqua e Pasquetta però, accanto all'ormai consueto coprifuoco tra le ore 22 e le 5 del mattino, all'autocertificazione da portare sempre con sé e al divieto di spostarsi dalla propria ...

Pasqua 2021: cosa si può fare. Spostamenti e autocertificazione Il Resto del Carlino Seconda Pasqua blindata, dopo un anno di lockdown: le regole NordEst (Adnkronos) – talia zona rossa da oggi e fino al 5 aprile, con una Pasqua 2021 blindata da divieti e restrizioni sugli spostamenti e nuove misure per visite ad amici e parenti, ma anche viaggi ...

