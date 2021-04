Napoli, Lazio e Atalanta, sofferenza e vittoria. La Roma dice addio al quarto posto? (Di sabato 3 aprile 2021) Tra salvezza e corsa al quarto posto, la Serie A emette primi verdetti e indicazioni. La Roma è probabilmente la prima a lasciare la corsa al quarto posto, il Cagliari vede lo spettro della retrocessione maledettamente vicino. Soffrono ma vincono Atalanta, Napoli e Lazio che battono non senza qualche inciampo Udinese, Crotone e Spezia. La corsa Champions si accorcia e Gasperini, Gattuso e Inzaghi ci sono dentro con tutte le scarpe a differenza di Fonseca. La Roma al Mapei Stadium trova due volte il vantaggio (Pellegrini su rigore e Bruno Peres), sciupa molto e viene ugualmente graziata dal Sassuolo che firma il pareggio con Traore e Raspadori (oggi capitano). Tante le assenze da entrambe le parti: Caputo, Berardi, Locatelli, Defrel, ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Tra salvezza e corsa al, la Serie A emette primi verdetti e indicazioni. Laè probabilmente la prima a lasciare la corsa al, il Cagliari vede lo spettro della retrocessione maledettamente vicino. Soffrono ma vinconoche battono non senza qualche inciampo Udinese, Crotone e Spezia. La corsa Champions si accorcia e Gasperini, Gattuso e Inzaghi ci sono dentro con tutte le scarpe a differenza di Fonseca. Laal Mapei Stadium trova due volte il vantaggio (Pellegrini su rigore e Bruno Peres), sciupa molto e viene ugualmente graziata dal Sassuolo che firma il pareggio con Traore e Raspadori (oggi capitano). Tante le assenze da entrambe le parti: Caputo, Berardi, Locatelli, Defrel, ...

