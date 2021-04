MotoGP, Rossi: Lucchinelli ? Siamo stati molto amici (Di sabato 3 aprile 2021) Rossi-Lucchinelli capitolo II. Avremmo potuto intitolare così questo pezzo. Si perché dopo le parole dell’ex campione del mondo classe 500 Marco Lucchinelli, Valentino è voluto intervenire rilasciando un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Fa strano leggere il 9 volte campione del mondo difendersi dagli attacchi esterni. Fa strano perché in 26 anni di carriera è stato subissato di attacchi dall’esterno e non avrebbe potuto rispondere a tutti neanche impegnandosi. La linea seguita da Rossi è stata allora nel corso degli anni quella di lasciar parlare gli altri rispondendo in pista. Questa volta però il dottore non ce l’ha fatta a trattenersi e ha voluto rispondere alle parole dell’ex compagno di squadra e amico di papà Graziano. Marco Lucchinelli: Rossi dovrebbe far spazio ai ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021)capitolo II. Avremmo potuto intitolare così questo pezzo. Si perché dopo le parole dell’ex campione del mondo classe 500 Marco, Valentino è voluto intervenire rilasciando un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Fa strano leggere il 9 volte campione del mondo difendersi dagli attacchi esterni. Fa strano perché in 26 anni di carriera è stato subissato di attacchi dall’esterno e non avrebbe potuto rispondere a tutti neanche impegnandosi. La linea seguita daè stata allora nel corso degli anni quella di lasciar parlare gli altri rispondendo in pista. Questa volta però il dottore non ce l’ha fatta a trattenersi e ha voluto rispondere alle parole dell’ex compagno di squadra e amico di papà Graziano. Marcodovrebbe far spazio ai ...

