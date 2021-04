MotoGP: Jorge Martin conquista la Pole in Qatar, malissimo Rossi (Di sabato 3 aprile 2021) Jorge Martin conquista la Pole position del GP del Qatar davanti a Zarco e Vinales. Bagnaia 6°, Rossi addirittura penultimo Jorge Martin conquista la Pole position nel 2° appuntamento del GP del Qatar. Alle spalle dello spagnolo il compagno di scuderia Zarco e Vinales. Sesto posto per Bagnaia, 10° Morbidelli. Continua il momento negativo di Rossi, che scatterà dalla penultima posizione. La sintesi della qualifiche Nella prima manche solita lotta serrata per entrare nella lotta per la Pole. Favorito Mir, che cerca riscatto dopo il finale deludente della scorsa settimana. Il pilota della Suzuki conquista infatti la prima posizione davanti ad ... Leggi su zon (Di sabato 3 aprile 2021)laposition del GP deldavanti a Zarco e Vinales. Bagnaia 6°,addirittura penultimolaposition nel 2° appuntamento del GP del. Alle spalle dello spagnolo il compagno di scuderia Zarco e Vinales. Sesto posto per Bagnaia, 10° Morbidelli. Continua il momento negativo di, che scatterà dalla penultima posizione. La sintesi della qualifiche Nella prima manche solita lotta serrata per entrare nella lotta per la. Favorito Mir, che cerca riscatto dopo il finale deludente della scorsa settimana. Il pilota della Suzukiinfatti la prima posizione davanti ad ...

Advertising

TeoBellan : PAZZESCO! Jorge Martin fa la pole position al suo secondo weekend in #MotoGP! Doppietta Pramac completata da Zarco… - giornaleradiofm : Moto: Doha; Ducati Pramac Martin in pole, 6/o Bagnaia: (ANSA) - ROMA, 03 APR - Super Ducati Pramac nelle qualifiche… - AngyFra89 : Nel tramonto più buio del Qatar nasce una Stella. Chiamiamola 'Jorge' #MotoGP #DohaGP - motorboxcom : #MotoGP Alla sua seconda gara tra i grandi è pole position per Jorge #Martin e per la #Ducati @pramacracing! Disast… - rtl1025 : ?? Super Ducati Pramac nelle qualifiche di Losail. Jorge Martin ha conquistato la pole position del secondo Gran Pr… -