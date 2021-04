L'Italia torna in zona rossa. In Chiesa solo con autocertificazione e vicino a casa (Di sabato 3 aprile 2021) Tutto il Paese è tornato in zona rossa. I fedeli che prenderanno parte alle Veglie pasquali e alla celebrazione della domenica di Pasqua dovranno ricordare di portare l’autocertificazione. In Chiesa rigorosamente vicina a casa. Le Veglie poi, nel rispetto del coprifuoco che scatterà alle 22, verranno anticipate. Lunedì, in occasione del Regina Coeli, il Pontefice guiderà la preghiera dalla Biblioteca Apostolica. Pasqua e Pasquetta in zona rossa, ma con qualche concessione. Sulla scia di quanto successo a Natale, con regole, divieti e restrizioni in giorni festivi e prefestivi per arginare la diffusione del Covid-19, il decreto legge in vigore dal 6 marzo stabilisce le regole per i giorni 3, 4 e 5 aprile in tutta Italia. In ogni ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 aprile 2021) Tutto il Paese èto in. I fedeli che prenderanno parte alle Veglie pasquali e alla celebrazione della domenica di Pasqua dovranno ricordare di portare l’. Inrigorosamente vicina a. Le Veglie poi, nel rispetto del coprifuoco che scatterà alle 22, verranno anticipate. Lunedì, in occasione del Regina Coeli, il Pontefice guiderà la preghiera dalla Biblioteca Apostolica. Pasqua e Pasquetta in, ma con qualche concessione. Sulla scia di quanto successo a Natale, con regole, divieti e restrizioni in giorni festivi e prefestivi per arginare la diffusione del Covid-19, il decreto legge in vigore dal 6 marzo stabilisce le regole per i giorni 3, 4 e 5 aprile in tutta. In ogni ...

