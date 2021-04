Libia Intercettazioni giornalisti a doppio taglio | tra illegalità e legalità ingiusta

(Di sabato 3 aprile 2021) Orbene: leggo che Nello Scavo sarebbe stato intercettato per scoprire la fonte da cui lui e un altro collega di "Avvenire" ricevevano un video che documentava le torture subite dai migranti in

peppeprovenzano : Intercettazioni totalmente irrilevanti contro i giornalisti che scrivono di #Libia e #migranti. Quanto ci racconta… - StefanoFeltri : +++ Intercettazioni e indagini contro i giornalisti che scrivono di Libia e migranti: le carte dell'inchiesta sulle… - lauraboldrini : Inquietante e grave la denuncia di @andreapalladino su il @DomaniGiornale. Le intercettazioni di #giornalisti non… - danieledv79 : RT @nancyporsia: Di 300 pagine di trascrizioni di intercettazioni, oltre 100 sono mie conversazioni. Non sono stata intercettata mentre par… - AnnalisaGardin : RT @nancyporsia: Di 300 pagine di trascrizioni di intercettazioni, oltre 100 sono mie conversazioni. Non sono stata intercettata mentre par… -

Polemiche, reazioni e richieste di chiarimenti: il caso relativo alleai giornalisti che si sono occupati di Ong operate dalla procura di Trapani ha ...missioni a largo dellacon ......loro fonti per avere notizie sul traffico di esseri umani ine sui soccorsi umanitari, sono semplicemente intollerabili . Ma, purtroppo, non stupiscono. Soprattutto: quellesono ...Il caso di Nancy Porsia, giornalista intercettata senza essere indagata, deve produrre una conseguenza: si apra un dibattito e si stabilisca se è valido il principio per il quale il suo lavoro (e con ...Giornalisti intercettati da una Procura come fossero terroristi mentre parlano con le loro fonti. Un canale di informazione su YouTube con oltre cinquecentomila iscritti e oltre duecento milioni di vi ...