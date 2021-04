Lazio, il rinnovo di Inzaghi tarda ad arrivare: cosa manca (Di sabato 3 aprile 2021) Sono ore roventi in casa Lazio per il rinnovo di Simone Inzaghi. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo il silenzio delle ultime settimane il tecnico biancoceleste è uscito allo scoperto, facendo sapere di considerare la permanenza nella Capitale prioritaria rispetto ad altre soluzioni.Da quanto si apprende, il mister biancoceleste avrebbe sollecitato un incontro con Lotito, e si aspettava, nella giornata di ieri all'ora di pranzo, di essere convocato dal presidente per discutere. In questo momento, Inzaghi si trova bene alla Lazio e cambierebbe solo per la Juve. Probabilmente potrebbe valutare un'offerta in arrivo dall'estero, ma il suo cuore e la sua vita sono per l'Aquila.L'offerta di Lotito è più che allettante: triennale da 7,5 milioni garantiti, con i bonus che potrebbero far lievitare ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 aprile 2021) Sono ore roventi in casaper ildi Simone. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo il silenzio delle ultime settimane il tecnico biancoceleste è uscito allo scoperto, facendo sapere di considerare la permanenza nella Capitale prioritaria rispetto ad altre soluzioni.Da quanto si apprende, il mister biancoceleste avrebbe sollecitato un incontro con Lotito, e si aspettava, nella giornata di ieri all'ora di pranzo, di essere convocato dal presidente per discutere. In questo momento,si trova bene allae cambierebbe solo per la Juve. Probabilmente potrebbe valutare un'offerta in arrivo dall'estero, ma il suo cuore e la sua vita sono per l'Aquila.L'offerta di Lotito è più che allettante: triennale da 7,5 milioni garantiti, con i bonus che potrebbero far lievitare ...

