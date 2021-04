Indagati per truffa, il gruppo ‘Cambia Fisciano’ chiede chiarimenti al sindaco (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiFisciano (Sa) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del gruppo Cambia Fisciano. “Come è noto, nei giorni scorsi, è venuto alla cronaca che il giudice delle indagini preliminari della Procura di Nocera Inferiore, in relazione all’indagine riguardante la progettazione e realizzazione di un impianto di compostaggio aerobico in località Prignano, ha disposto il sequestro della somma di € 1.950.000 a carico del Comune di Fisciano e della società partecipata Fisciano Sviluppo SpA. Nella vicenda ci sono 13 Indagati per i reati di truffa e tentata truffa aggravata che hanno concorso con diverse condotte alla vicenda.Ai componenti del gruppo consiliare Cambia Fisciano, che ancora non possono conoscere i provvedimenti coperti dal segreto istruttorio, tenuto fermo il diritto alla ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiFisciano (Sa) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa delCambia Fisciano. “Come è noto, nei giorni scorsi, è venuto alla cronaca che il giudice delle indagini preliminari della Procura di Nocera Inferiore, in relazione all’indagine riguardante la progettazione e realizzazione di un impianto di compostaggio aerobico in località Prignano, ha disposto il sequestro della somma di € 1.950.000 a carico del Comune di Fisciano e della società partecipata Fisciano Sviluppo SpA. Nella vicenda ci sono 13per i reati die tentataaggravata che hanno concorso con diverse condotte alla vicenda.Ai componenti delconsiliare Cambia Fisciano, che ancora non possono conoscere i provvedimenti coperti dal segreto istruttorio, tenuto fermo il diritto alla ...

