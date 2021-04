Highlights e gol Torino-Juventus 2-2, Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 3 aprile 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Torino-Juventus 2-2, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021. Derby della Mole ricco di emozioni con il botta e risposta nel primo tempo tra Chiesa che trova il vantaggio e Sanabria che pareggia i conti. Nella ripresa ancora Sanabria per il ribaltone granata, Ronaldo con assist del Var evita la sconfitta ai bianconeri. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Ilcon glie i gol di2-2, match valido per la ventinovesima giornata di. Derby della Mole ricco di emozioni con il botta e risposta nel primo tempo tra Chiesa che trova il vantaggio e Sanabria che pareggia i conti. Nella ripresa ancora Sanabria per il ribaltone granata, Ronaldo con assist del Var evita la sconfitta ai bianconeri. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol Risultati Serie A: gol e highlights della 29giornata ATALANTA - UDINESE 3 - 2 19' e 43' Muriel (A), 45' Pereyra (U), 61' Zapata (A), 72' Stryger - Larsen (U) ATALANTA (4 - 3 - 1 - 2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino, Gosens (46' Djimsiti); Pessina (...

DIRETTA Sassuolo - Roma: FINALE 2 - 2 ...sul 3 - 0 grazie a una doppietta di Caputo e a un gol di Djuricic. La Roma accorciò poi le distanze con Dzeko e Veretout, ma fu Boga a fissare il risultato sul 4 - 2 finale . Ecco gli highlights ...

Risultati Serie A: gol e highlights della 29^ giornata Sky Sport Highlights e gol Benevento-Parma 2-2: Serie A 2020/2021 (VIDEO) Dopo l’exploit in casa della Juventus, in Benevento ha frenato il Parma grazie alle reti di Glik e Ionita. Di seguito i video dei vari gol siglati dalle due compagini, con Kurtic e Man tra i ...

Atalanta Udinese 3-2: gol e highlights della partita di Serie A Tabellino, gol e highlights per Atalanta-Udinese, gara valida per la ventinovesima giornata di serie A, in campo sabato 3 aprile ...

