Giornalisti intercettati, la Cartabia dispone accertamenti. Il procuratore: “Io arrivato dopo, su quella decisione non rispondo” (Di sabato 3 aprile 2021) La ministra della Giustizia Marta Cartabia ha disposto accertamenti sull’inchiesta di Trapani sulle ong, nell’ambito della quale sono stati intercettati anche diversi Giornalisti. Sabato mattina sul caso eclatante delle intercettazioni nei confronti di Nancy Porsia, che da anni si occupa della rotta dei migranti dalla Libia, e di altri colleghi tra cui Antonio Massari del Fatto Quotidiano e Nello Scavo di Avvenire (ascoltati indirettamente), era intervenuto nel tentativo di ridimensionarlo il procuratore facente funzioni di Trapani Maurizio Agnello. Intervistato dall’AdnKronos Agnello, che ha ereditato il fascicolo sul ruolo delle ong Jugend Rettet, Save The Children e Medici Senza Frontiere durante gli sbarchi dal 2016 avendo preso servizio solo nel febbraio 2019, ha confermato che Porsia “è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) La ministra della Giustizia Martaha dispostosull’inchiesta di Trapani sulle ong, nell’ambito della quale sono statianche diversi. Sabato mattina sul caso eclatante delle intercettazioni nei confronti di Nancy Porsia, che da anni si occupa della rotta dei migranti dalla Libia, e di altri colleghi tra cui Antonio Massari del Fatto Quotidiano e Nello Scavo di Avvenire (ascoltati indirettamente), era intervenuto nel tentativo di ridimensionarlo ilfacente funzioni di Trapani Maurizio Agnello. Intervistato dall’AdnKronos Agnello, che ha ereditato il fascicolo sul ruolo delle ong Jugend Rettet, Save The Children e Medici Senza Frontiere durante gli sbarchi dal 2016 avendo preso servizio solo nel febbraio 2019, ha confermato che Porsia “è stata ...

