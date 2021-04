Genoa-Fiorentina 1-0, il gol di Destro sblocca la gara: tap-in vincente su assist di Scamacca (VIDEO) (Di sabato 3 aprile 2021) Il Genoa passa in vantaggio al Luigi Ferraris. I rossoblù guidati dal tecnico Davide Ballardini, impegnati nel match contro la Fiorentina valevole per la ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021, sbloccano il punteggio al 13? grazie alla rete realizzata da Mattia Destro su un bel assist di Gianluca Scamacca. L’ex attaccante della Roma torna al gol dopo sei partite di digiuno con un tap-in facile, dopo il cross volante della punta dell’Italia Under 21. Una rete estremamente importante, che indirizza uno scontro salvezza molto delicato. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Ilpassa in vantaggio al Luigi Ferraris. I rossoblù guidati dal tecnico Davide Ballardini, impegnati nel match contro lavalevole per la ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021,no il punteggio al 13? grazie alla rete realizzata da Mattiasu un beldi Gianluca. L’ex attaccante della Roma torna al gol dopo sei partite di digiuno con un tap-in facile, dopo il cross volante della punta dell’Italia Under 21. Una rete estremamente importante, che indirizza uno scontro salvezza molto delicato. SportFace.

CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - acffiorentina : ??Stadio Ferraris!! Aspettando Genoa ?? Fiorentina ???? #ForzaViola ?? #Fiorentina #GenoaFiorentina #GENvFIO - radiobrasil940 : Campeonato Italiano (29ªRD) - Em andamento (1º tempo) Atalanta 1x0 Udinese Benevento 1x0 Parma Cagliari 0x0 Hell… - NautBol : ??Genoa - Fiorentina??Gol: 1 - [1] Fiorentina?? - mandrrilo : Genoa 1-0 Fiorentina 14' Mattia Destro -