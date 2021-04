Galli: 'Ancora indifesi dalla variante inglese, ci sono stati casi di reinfezione' (Di sabato 3 aprile 2021) 'Una completa copertura della variante inglese non ce l'abbiamo. Il virus che gira oggi non è lo stesso di gennaio e febbraio 2020 per il quale sono stati realizzati i vaccini. Per questo, stiamo ... Leggi su leggo (Di sabato 3 aprile 2021) 'Una completa copertura dellanon ce l'abbiamo. Il virus che gira oggi non è lo stesso di gennaio e febbraio 2020 per il qualerealizzati i vaccini. Per questo, stiamo ...

gerpas43 : @AdrianaSpappa Ancora uno, non fa male, non fa male, non fa male (Cit.) #Galli - Stop_SelfInjury : RT @luigivanti: Il Prof.Galli ha affermato che a causa della variante inglese ci sono infezioni anche tra i vaccinati.E i casi sarebbero pu… - giulio_galli : RT @LetiziaMoratti: I cittadini lombardi over 80 che non hanno aderito alla campagna #antiCOVID o non sono stati ancora chiamati possono re… - Davide19663174 : @sbux93 Galli ha solo detto quello che lui ha visto Inoltre ha specificato che quelle persone non sviluppano la mal… - pollong72 : @TgLa7 Incredibile #galli parla ancora. -