Fedez in diretta con Alessandro Zan | “La legge contro l’omotransfobia non toglie diritti a nessuno | ma li dà a chi non ne ha”

"Il disegno di legge Zan non toglie diritti a nessuno, ma li dà a chi non ne ha". A dirlo a gran voce è Fedez che oggi ha organizzato una diretta Instagram con il deputato del Partito democratico Alessandro Zan, "lo stesso Zan che dà il nome al disegno di legge Zan", per parlare della legge contro l'omotransfobia, approvata alla Camera ma ora bloccata al Senato a causa dell'ostruzionismo della Lega, chiarendone i principi e gli obiettivi. "Bisogna spiegare che il rispetto verso le differenze è un valore, non un problema, quando rispetteremo le persone a prescindere dalle condizioni personali sarà una società più giusta – ha spiegato il deputato Zan -. Educare che blu è maschio e rosa è femmina, che ...

