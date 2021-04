Daydreamer anticipazioni 9 aprile 2021, il sondaggio della discordia (Di sabato 3 aprile 2021) È il giorno in cui tutti si sottopongono al sondaggio del club della Vela e nel corso della puntata di Daydreamer vedrete CeyCey iniziativa di stampare tutti i risultati anche se anonimi. Can cerca di avere tra le mani quello che sarebbe è stato compilato da Sanem è la stessa cosa fa la giovane scrittrice. Il sondaggio prevedeva di descrivere il proprio uomo o donna dei sogni. Così sia la Aydin che il Divit restano delusi da quello che leggono nel foglio dell’altro. Ma sono sicuri di aver preso il foglio giusto? L’episodio andrà in onda il 9 aprile 2021 alle ore 16:40 circa. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Daydreamer dal 5 al 9 aprile 2021, Can e Sanem vicini a baciarsi Le trame delle prossime ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 3 aprile 2021) È il giorno in cui tutti si sottopongono aldel clubVela e nel corsopuntata divedrete CeyCey iniziativa di stampare tutti i risultati anche se anonimi. Can cerca di avere tra le mani quello che sarebbe è stato compilato da Sanem è la stessa cosa fa la giovane scrittrice. Ilprevedeva di descrivere il proprio uomo o donna dei sogni. Così sia la Aydin che il Divit restano delusi da quello che leggono nel foglio dell’altro. Ma sono sicuri di aver preso il foglio giusto? L’episodio andrà in onda il 9alle ore 16:40 circa. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…dal 5 al 9, Can e Sanem vicini a baciarsi Le trame delle prossime ...

