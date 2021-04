Covid: Svizzera, scontri per proteste anti - restrizioni (Di sabato 3 aprile 2021) La polizia è intervenuta ieri sera usando proiettili di gomma e gas lacrimogeni a San Gallo, nel nord - est della Svizzera, contro centinaia di giovani scesi nelle strade per protestare contro le ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 aprile 2021) La polizia è intervenuta ieri sera usando proiettili di gomma e gas lacrimogeni a San Gallo, nel nord - est della, contro centinaia di giovani scesi nelle strade per protestare contro le ...

Advertising

fisco24_info : Covid: Svizzera, scontri per proteste anti-restrizioni: A San Gallo molotov contro agenti, che sparano proiettili g… - giornaleradiofm : Covid: Svizzera, scontri per proteste anti-restrizioni: (ANSA) - ROMA, 03 APR - La polizia è intervenuta ieri sera… - laregione : Frontiera, in 700 non hanno fatto il test Covid in entrata - globalistIT : - cjmimun : La polizia e' intervenuta ieri sera usando proiettili di gomma e gas lacrimogeni a San Gallo, nel nord-est della Sv… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Svizzera Covid: Svizzera, scontri per proteste anti - restrizioni ... contro centinaia di giovani scesi nelle strade per protestare contro le restrizioni anti - Covid e che avevano lanciato anche bottiglie Molotov contro gli agenti. Lo riferisce la Radio svizzera ...

In 700 sono entrati in Svizzera senza aver fatto il tampone Circa 700 persone, dall'introduzione dell'obbligo, sono entrate in Svizzera in provenienza da una zona a rischio senza aver effettuato il test per il coronavirus. Nel 20% dei casi stata inflitta una multa di 200 franchi. Le persone che entrano in auto, bus o treno ...

Covid: Svizzera, scontri per proteste anti-restrizioni - Ultima Ora Agenzia ANSA In 700 non hanno fatto il test Covid-19 Circa 700 persone, dall'introduzione dell'obbligo, sono entrate in Svizzera in provenienza da una zona a rischio senza aver effettuato il test per il coronavirus. Nel 20% dei casi è stata inflitta una ...

Frontiera: in 700 non hanno fatto il test Covid in entrata Circa 700 persone, dall'introduzione dell'obbligo, sono entrate in Svizzera in provenienza da una zona a rischio senza aver effettuato il test per il coronavirus. Nel 20% dei casi è stata inflitta una ...

... contro centinaia di giovani scesi nelle strade per protestare contro le restrizioni anti -e che avevano lanciato anche bottiglie Molotov contro gli agenti. Lo riferisce la Radio...Circa 700 persone, dall'introduzione dell'obbligo, sono entrate inin provenienza da una zona a rischio senza aver effettuato il test per il coronavirus. Nel 20% dei casi stata inflitta una multa di 200 franchi. Le persone che entrano in auto, bus o treno ...Circa 700 persone, dall'introduzione dell'obbligo, sono entrate in Svizzera in provenienza da una zona a rischio senza aver effettuato il test per il coronavirus. Nel 20% dei casi è stata inflitta una ...Circa 700 persone, dall'introduzione dell'obbligo, sono entrate in Svizzera in provenienza da una zona a rischio senza aver effettuato il test per il coronavirus. Nel 20% dei casi è stata inflitta una ...